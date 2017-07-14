Клименко: Товарищи Аваков и Матиос, вынужден вас огорчить

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Пятница, 14 июля 2017, 16:41

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко утверждает, что украинские правоохранители проводят обыски, которые не имеют к нему никакого отношения.

Об этом сам Клименко заявил на своей странице в Facebook.

"Открыл интернет и был удивлен, узнав что у меня проходят обыски. Товарищи Аваков и Матиос, вынужден вас огорчить, у меня обысков нет", – пишет Клименко.

"Единственное, что могу сказать, это вместо военной прокуратуры и национальной полиции принести извинения тем людям и предприятиям, которые пострадали вследствие непрофессионализма и политической подоплеки сегодняшних обысков", – заявляет экс-министр.

По его мнению, "под видом борьбы с Клименко власти занимаются банальным бандитизмом".

Как сообщалось, Главная военная прокуратура заявляла о проведении совместно с Национальной полицией 14 июля  комплекса обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос анонсировал ряд задержаний в ходе обысков в рамках дела Клименко.

Глава военной прокуратуры заявил, что в "Гулливере" был обнаружен тайный офис банка экс-министра доходов и сборов "Юнисон".

Матиос также анонсировал ряд задержаний в ходе обысков в рамках дела Клименко.

Украинская правда

Темы: Клименко
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