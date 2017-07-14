Суд разрешил ГПУ начать заочное расследование по Азарову

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Пятница, 14 июля 2017, 17:44

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Об этом говорится в решении судьи Кристины Гладун, передают в пятницу "Українські новини".

Указано, что Азаров подозревается по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В частности, 12 октября 2010 года Азаров, будучи главой правительства, подписал распоряжение Кабинета министров "О согласовании условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО "Укртелеком".

В связи с этим Государственной службе специальной связи и защиты информации было выделено 220 миллионов гривен, что способствовало необоснованным расходам государственного бюджета на создание телекоммуникационной сети специального назначения.

Темы: Азаров Генпрокуратура суд
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