В посольстве опровергают гибель украинцев в Египте
В посольстве Украины в Египте опровергли гибель украинцев в Хургаде.
Об этом сообщил посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире "112 канала".
"Тое человек напали на туристов, в городе Хургада отдыхали в двух гостиницах Sahabia тa Sunny Days El Palacio. На сегодня мы не подтверждаем то, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации погибли два человека", - сказал он.
"По нашей информации это могут быть граждане или Германии, или Армении. Также есть один раненный. Она уроженка Украины - госпожа Михайленко Елена Ивановна - она является гражданкой Российской Федерации", - добавил Латий.
Как известно, ранее агентство Reuters сообщило, что неизвестный с ножом напал на жителей отеля, в результате чего погибли двое украинский.
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