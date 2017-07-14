В Харькове задержали предполагаемых террористов ИГИЛ

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Пятница, 14 июля 2017, 18:44

Служба безопасности Украины 13 июля задержала в Харькове двух мужчин, вероятно являющихся террористами группировки "Исламское государство". Один из них находился в международном розыске.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

"Инцидент произошел около 19:30 на парковке торгового центра. Как рассказали свидетели, к двум мужчинам (один из них был неславянской внешности) подошли двое граждан в штатском и приказали тем лечь на землю", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, один из задержанных был ранен в ногу при попытке бегства. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

"Двое других достали оружие и приказали лечь на землю… Раздались выстрелы, "бегун" упал", - рассказал журналистам свидетель.

Издание добавляет, что информацию о принадлежности задержанных к ИГИЛ им подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

Темы: Харьков
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