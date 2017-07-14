День в АТО: Количество обстрелов несколько уменьшилось

Пророссийские боевики в пятницу осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Так на Мариупольском направлении, вблизи Красногоровки, около 6 утра противник выпустил по нашим опорным пунктам 6 мин калибра 120 миллиметров и 16 мин калибра 82 миллиметра. Кроме того, враг бил по Широкино, Павлополю, Гнутово из гранатометов", - отметили в пресс-центре АТО.

В то же время на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования дважды накрывали минометным огнем Старый Айдар. А около полуночи оккупанты применили 120 миллиметровый миномет по Новотошковскому.

На Донецком направлении боевики из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия били по поселку Луганское. Обстрелы украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы и вблизи шахты Бутовка.

В целом, согласно информации пресс-центра АТО, в течение дня количество обстрелов позиций сил АТО по сравнению с предыдущими днями несколько уменьшилась.

Украинская правда