В Пентагоне не подтверждают гибель лидера ИГИЛ аль-Багдади

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Суббота, 15 июля 2017, 00:31

Министерство обороны США не имеет доказательств, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бак аль-Багдади был убит во время операции российских ВКС в пригороде Ракки в конце мая.

Об этом заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Меттис, передает "Укринформ".

"Если бы нам было известно, мы бы вам сказали. Теперь же я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это", - отметил он.

Меттис подчеркнул, что пока нет доказательств о гибели главаря террористов, позиция Пентагона заключается в том, чтобы считать его живым.

Напомним, 16 июня Минобороны РФ заявило об уничтожении 300 боевиков ИГИЛ, включая лидера террористов Аль-Багдади в Сирии. Это якобы случилось вследствие российского авиаудара, нанесенного в конце мая.

Боевики ИГИЛ в июле также заявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Темы: США терроризм
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