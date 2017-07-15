Пентагон: Ликвидирован лидер афганской ячейки ИГИЛ
Глава ячейки террористической группировки ИГИЛ в Афганистане Абу Саид был убит в результате авиаудара ВВС США.
Об этом сообщили представители Пентагона, передает ВВС.
Отмечается, что боевик был ликвидирован 11 июля в провинции Кунар на востоке Афганистана.
Также в Пентагоне сообщили, что в результате авиаудара, кроме Саида, были убиты другие террористы.
При этом в ИГИЛ пока не заявляли о смерти Саида.
Предшественник Саида Абдул Хасиб был ликвидирован в апреле этого года.
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