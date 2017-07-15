Пентагон: Ликвидирован лидер афганской ячейки ИГИЛ

Глава ячейки террористической группировки ИГИЛ в Афганистане Абу Саид был убит в результате авиаудара ВВС США.

Об этом сообщили представители Пентагона, передает ВВС.

Отмечается, что боевик был ликвидирован 11 июля в провинции Кунар на востоке Афганистана.

Также в Пентагоне сообщили, что в результате авиаудара, кроме Саида, были убиты другие террористы.

При этом в ИГИЛ пока не заявляли о смерти Саида.

Предшественник Саида Абдул Хасиб был ликвидирован в апреле этого года.