Кадыров: В Чечне нет геев. А если есть - заберите, чтобы очистили кровь

432 просмотра
Суббота, 15 июля 2017, 09:48

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO призвал "забрать" из республики геев, если они там есть, чтобы "очистить кровь".

Отвечая на вопрос журналиста Дэвида Скотта о преследованиях геев, Кадыров сказал: "Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев", сообщает Meduza.

"Если есть — заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. <…> Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Есть есть такие — пусть забирают", — сказал глава Чечни.

Тех, кто обвиняет власти Чечни в пытках, он назвал "шайтанами", "продажными" и "нелюдьми". "Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за то", — сказал Кадыров.

О преследованиях геев в Чечне в апреле 2017 года сообщила "Новая газета". Издание написало, что в республике массово задерживают мужчин по подозрению в гомосексуальности и пытают, чтобы узнать имена других предполагаемых геев.

Позже эту информацию подтвердили и другие СМИ. По информации "Новой газеты", по крайней мере трое задержанных погибли.

Власти Чечни отрицают как факт преследований, так и само существование в Чечне геев. 

Темы: Чечня
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Чечне назвали ложью информацию "Новой газете" о массовом расстреле 9 июля 2017, 14:33
"Новая газета": за ночь в Грозном расстреляли десятки жителей 9 июля 2017, 12:21
В РФ задержали чемпиона мира по ММА, который бежал из Чечни в Украину 5 июня 2017, 20:17
powered by lun.ua
Главные новости
Данилюк об изменениях в госбюджет: было некомпетентное вмешательство
Сутки в АТО: Произошло боестолкновение, 1 военный ВСУ погиб
СБУ не нашла выявленных журналистами фактов коррупции среди своих сотрудников
ГПУ: Нардеп Дейдей получил легкое ранение в АТО
Все новости
Просто жить

Как спортсменка с тяжелым сколиозом борется с редкой формой рака

Два года спустя

Что сейчас со звездами киевской полиции