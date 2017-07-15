Дейдея на вертолете перевезли в Днепр

Раненного в зоне АТО народного депутата Евгения Дейдея накануне вечером доставили в Днепр.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинки) и раненный нардеп Евгений Дейдей (около Авдеевки).

По ее словам, состояние раненых средней тяжести, удовлетворительное.

Как известно, антикоррупционные органы обвиняли Дейдея в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто за непонятно где взятые деньги.

Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит", взятый у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

По данным ГПУ, в период с 18 декабря 2014 года до 26 декабря 2016 года Евгений Дейдей приобрел в общую совместную собственность с женой официально подтвержденных активов на сумму 6 133 690.95 грн., что более чем 4,2 раза превышает совокупный доход супругов.

Несмотря на это, Рада не дала согласие на привлечение политика к уголовной ответственности.

Украинская правда