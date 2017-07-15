Суд начал избирать меру пресечения Добкину

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Суббота, 15 июля 2017, 11:48

Печерский суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения нардепу Михаилу Добкину.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в facebook.

"Сейчас Печерский суд (Крестовый переулок, 4 (бывшая Гайцана) рассматривает вопрос об избрании меры пресечения нардепу Михаилу Добкину", - написала она.

Как известно, 13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа правоохранители усматривают признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков Харькове нормативной стоимостью около 227 млн ​​грн.

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Украинская правда

Темы: Добкин
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