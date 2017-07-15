Нардепы пришли брать на поруки директора Львовского бронетанкового

В Киеве суд избирает меру пресечения задержанному накануне директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву.

Как сообщаютв ГПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура требует для Тымкива арест с альтернативой внесения залога в сумме 28 млн грн.

Адвокат Тымкива в свою очередь заявил, что доказательства, предоставленные суду САП необоснованные, а директор осуществил "эффективную реализацию средств, возможно, с небольшими нарушениями".

Также на судебном заседании присутствуют нардепы от "БПП" и "Батькивщины", которые просят суд разрешения взять Тымкива на поруки.

В частности, с такими предложениями к суду обратились нардепы от БПП Юрий Соловей, Николай Паламарчук, Игорь Алексеев и Валерий Пацкан, а также от "Батькивщины" - Валерий Дубиль.

Юрий Соловей, нардеп от БПП, просит суд взять Тымкива на поруки. На судебном заседании также присутствует нардеп от БПП ВАЛЕРИЙ Пацкан

Как известно, накануне НАБУ совместно с прокурорами САП задержали директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд должностных лиц Вооруженных сил за коррупционную схему с двигателями, бывшими в употреблении.

По данным следствия, служащие ВСУ совместно с должностными лицами Львовского бронетанкового завода, учредителем ООО и фирмами с признаками фиктивности по коррупционной схеме закупили запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технику, растратив 28,5 млн грн бюджетных средств в 2015 году.

"Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели, в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей прекращен еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно", - сообщили в САП.

Украинская правда