Нардепы пришли брать на поруки директора Львовского бронетанкового

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Суббота, 15 июля 2017, 13:01

В Киеве суд избирает меру пресечения задержанному накануне директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву. 

Как сообщаютв ГПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура требует для Тымкива арест с альтернативой внесения залога в сумме 28 млн грн.

Адвокат Тымкива в свою очередь заявил, что доказательства, предоставленные суду САП необоснованные, а директор осуществил "эффективную реализацию средств, возможно, с небольшими нарушениями".

Также на судебном заседании присутствуют нардепы от "БПП" и "Батькивщины", которые просят суд разрешения взять Тымкива на поруки.

В частности, с такими предложениями к суду обратились нардепы от БПП Юрий Соловей, Николай Паламарчук, Игорь Алексеев и Валерий Пацкан, а также от "Батькивщины" - Валерий Дубиль.

Юрій Соловей, нардеп від БПП, просить суд взяти Тимківа на поруки.
Юрий Соловей, нардеп от БПП, просит суд взять Тымкива на поруки.
На судовому засіданні також присутній нардеп від БПП Валерій Пацкан
На судебном заседании также присутствует нардеп от БПП ВАЛЕРИЙ Пацкан
 

Как известно, накануне НАБУ совместно с прокурорами САП задержали директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд должностных лиц Вооруженных сил за коррупционную схему с двигателями, бывшими в употреблении.

По данным следствия, служащие ВСУ совместно с должностными лицами Львовского бронетанкового завода, учредителем ООО и фирмами с признаками фиктивности по коррупционной схеме закупили запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технику, растратив 28,5 млн грн бюджетных средств в 2015 году.

"Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели, в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей прекращен еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно", - сообщили в САП. 

Украинская правда

Темы: армия оружие суд БПП
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