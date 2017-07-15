В Беларусь из Украины не пустили делегата Съезда белорусов мира

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Суббота, 15 июля 2017, 13:27

На въезде в Беларусь в пограничном пункте пропуска "Новая Гута" (Гомельская область) был задержан гражданин Украины, член Рады Объединения белорусов мира "Батькивщина" архиепископ Святослав Логин (БАПЦ).

Как сообщает белорусское издание Новы час, инцидент проихошел 14 июля, когда архиепископ ехал на VII Съезд белорусов мира.

 
Архиепископа Святослава (Логина) не пустили в Беларусь

При попытке пересечь границу около 18:00 ему было заявлено о запрете въезда в Республику Беларусь и поставлен соответствующий штамп в паспорт. Святослав Логин был вынужден вернуться в Украину в пограничный пункт "Новые Яриловичи".

 

По словам Логинова, белорусские таможенники вели себя корректно, но причины запрета въезда в Беларусь белорусскому священнику, как и срока запрета назвать не смогли.

Подобный случай произошел с архиепископ Святославом и в 2015 году, но в ответ на соответствующее обращение МВД РБ отказалась назвать причину и срок запрета ему въезда в Беларусь. Архиепископ считает, что запрет на въезд может быть связано с решениями российской стороны, в частности ФСБ РФ.

Темы: Беларусь
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