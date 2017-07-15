HRW требует от боевиков освободить Асеева

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Суббота, 15 июля 2017, 15:44

Международная правозащитная организация Human Wright Watch требует от боевиков ОРДО немедленно освободить блоггера Станислав Асеева, более известного под псевдонимом Васин.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) на востоке Украины нелегально удерживают блогера, известного своими проукраинскими взглядами уже в течение шести недель", - говорится в заявлении.

По словам Хью Вилльямсон, директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии, то, что писал Асеев, не нравилось руководству так называемой "ДНР", именно поэтому он стал жертвой.

"Он - жертва насильственного исчезновения - очень тяжкое преступление по международному праву, которое не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, ни во времена мира, ни войны", - сказал Вилльямсон.

HRW требует немедленно освободить Асеева, а виновных в его похищении наказать.

В свою очередь боевики отказываются признать факт похищения Асеева и объявили его в розыск как пропавшего без вести.

Как сообщалось, украинский журналист и публицист,  который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на оккупированной территории.

Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

В Специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека 13 июня сообщили, что пытаются выяснить, что произошло и где находится журналист.

В этот же день Национальный союз журналистов Украины обратился с просьбой к представителям международных миссий в захваченном боевиками Донецке с просьбой помочь выяснить местонахождение Асеева.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Украинская правда

Темы: Донбасс права человека
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