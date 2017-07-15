В Харькове напавший на кредитное учреждение погиб, убегая от полиции

В Харькове неизвестный совершил разбойное нападение на кредитное учреждение, после чего, пытаясь скрыться от частной охраны и полиции, спрыгнул с балкона четвертого этажа и погиб.

Об этом 15 июля сообщили в облуправлении полиции Харьковской области.

По данным полиции, мужчина пытался завладеть деньгами, угрожая пистолетом.

"Кассир заведения успела нажать тревожную кнопку. Работники частной охраны, которые находились неподалеку, приехали на вызов и начали преследовать нападавшего. Преступнику удалось скрыться в подъезде жилого дома. На место происшествия прибыли дополнительные силы полиции. Работники полиции окружили дом до приезда спецподразделения КОРД", - отметили в полиции.

Бойцы начали задержание преступника, в это время мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа.

"До приезда "скорой" спецназовцы оказывали ему первую медицинскую помощь. Врачам не удалось спасти мужчину, он скончался в машине "скорой помощи", - говорится в сообщении.

Событие предварительно квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" УК.