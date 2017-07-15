Манафорт получил от ПР больше, чем партия официально тратила - NYT

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, показавший доходы от сотрудничества с Партией регионов в 2012-2013 годах, получил больше, чем ПР официально тратила в тот период.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Как известно, Манафорт подал отчеты в Минюст США, в которых указано, что в указанный период он получил от "регионалов" 17 млн. долларов.

По данным же издания, в 2012 году ПР сообщила о ежегодные расходы около 11,1 млн. долларов. За тот же год Манафорт сообщил о доходах от ПР в сумме 12,1 млн. долларов.

В 2013 году Партия регионов сообщила о расходах в размере 3,7 млн. долларов, а Манафорт - о получении платежей в размере 4,5 млн. долларов.

Документы Манафорта, представленные в Минюст США, не охватывают весь период его работы в Украине. В частности, в записях "амбарной книги" ПР упоминаются $12,7 млн, которые предназначались для фирмы Манафорта с 2007 по 2012 гг.

По данным "амбарной книги", "регионалы" за последние 10 лет потратили около $2 миллиардов.

Манафорту не было предъявлено обвинение в нарушении каких-либо законов об отчетности о доходах, полученных от сотрудничества с ПР.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони заявил, что ответственность за противоречия между данными, которые публиковала ПР и данными Манафорта лежит на Партии регионов.

"Вопросы об отчетности Партии регионов должны быть направлены тем, кто входит в состав партии, ответственной за такую ​​отчетность", - заявил Малони.

"Украинское расследование этого несоответствия вряд ли возможно. Партия регионов расформирована, а прокуроры рассматривают гораздо более серьезные преступления, чем ошибки в отчетах о финансировании партии", - отмечает издание.

В то время, когда ПР декларировала свою деятельность, представление фальшивого финансового отчета считалось административным правонарушением, которое каралось штрафом в несколько сотен долларов, отмечают эксперты.

Как известно, Пол Манафорт подал в минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.

Соглашение фирма Манафорта заключала с и.о. главы Партии регионов Владимиром Рыбаком - с 2012 по 2014 год спикер Верховной Рады Украины. На консультантов, работу опросных агентств и другие услуги фирма Манафорта потратила более 4 млн долларов, в том числе на разъезды и путешествия - 2,1 млн.

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" ПР, а информация о его вине - это пиар-технология.

В ноябре 2016 года сообщалось, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат по "черной кассы" Партии регионов Манафорту.

Нардеп Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" отмечал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Украинская правда