Манафорт получил от ПР больше, чем партия официально тратила - NYT
Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, показавший доходы от сотрудничества с Партией регионов в 2012-2013 годах, получил больше, чем ПР официально тратила в тот период.
Об этом говорится в материале The New York Times.
Как известно, Манафорт подал отчеты в Минюст США, в которых указано, что в указанный период он получил от "регионалов" 17 млн. долларов.
По данным же издания, в 2012 году ПР сообщила о ежегодные расходы около 11,1 млн. долларов. За тот же год Манафорт сообщил о доходах от ПР в сумме 12,1 млн. долларов.
В 2013 году Партия регионов сообщила о расходах в размере 3,7 млн. долларов, а Манафорт - о получении платежей в размере 4,5 млн. долларов.
Документы Манафорта, представленные в Минюст США, не охватывают весь период его работы в Украине. В частности, в записях "амбарной книги" ПР упоминаются $12,7 млн, которые предназначались для фирмы Манафорта с 2007 по 2012 гг.
По данным "амбарной книги", "регионалы" за последние 10 лет потратили около $2 миллиардов.
Манафорту не было предъявлено обвинение в нарушении каких-либо законов об отчетности о доходах, полученных от сотрудничества с ПР.
Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони заявил, что ответственность за противоречия между данными, которые публиковала ПР и данными Манафорта лежит на Партии регионов.
"Вопросы об отчетности Партии регионов должны быть направлены тем, кто входит в состав партии, ответственной за такую отчетность", - заявил Малони.
"Украинское расследование этого несоответствия вряд ли возможно. Партия регионов расформирована, а прокуроры рассматривают гораздо более серьезные преступления, чем ошибки в отчетах о финансировании партии", - отмечает издание.
В то время, когда ПР декларировала свою деятельность, представление фальшивого финансового отчета считалось административным правонарушением, которое каралось штрафом в несколько сотен долларов, отмечают эксперты.
Как известно, Пол Манафорт подал в минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн долларов.
Соглашение фирма Манафорта заключала с и.о. главы Партии регионов Владимиром Рыбаком - с 2012 по 2014 год спикер Верховной Рады Украины. На консультантов, работу опросных агентств и другие услуги фирма Манафорта потратила более 4 млн долларов, в том числе на разъезды и путешествия - 2,1 млн.
Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" ПР, а информация о его вине - это пиар-технология.
В ноябре 2016 года сообщалось, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат по "черной кассы" Партии регионов Манафорту.
Нардеп Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" отмечал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.
Украинская правда
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