Финляндия усилила защиту от путинских "зеленых человечков"

В Финляндии вступили в силу законодательные поправки, запрещающие въезд в страну и пребывание в ней военным без опознавательных знаков на форме.

Об этом сообщает финская национальная телерадиовещательная компания Yle.

Постановление о внесении соответствующих изменений в правовые акты о территориальном наблюдении подписал финский президент Саули Ниинистё.

Под действие поправок подпадают военные, "которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства, оснащены или вооружены и не могут быть идентифицированы".

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд и пребывание в стране. За нарушение запрета грозит уголовное наказание.

Портал отмечает, что таких неидентифицированных военных называют "зелёными человечками". Термин происходит от зелёной формы российских военных без опознавательных знаков, которые были использованы в Украине, в частности, в Крыму.