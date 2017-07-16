Финляндия усилила защиту от путинских "зеленых человечков"
В Финляндии вступили в силу законодательные поправки, запрещающие въезд в страну и пребывание в ней военным без опознавательных знаков на форме.
Об этом сообщает финская национальная телерадиовещательная компания Yle.
Постановление о внесении соответствующих изменений в правовые акты о территориальном наблюдении подписал финский президент Саули Ниинистё.
Под действие поправок подпадают военные, "которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства, оснащены или вооружены и не могут быть идентифицированы".
Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд и пребывание в стране. За нарушение запрета грозит уголовное наказание.
Портал отмечает, что таких неидентифицированных военных называют "зелёными человечками". Термин происходит от зелёной формы российских военных без опознавательных знаков, которые были использованы в Украине, в частности, в Крыму.
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