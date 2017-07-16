У украинцев на руках 900 тысяч единиц оружия - Геращенко

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Воскресенье, 16 июля 2017, 03:15

По данным Антона Геращенка, внештатного советника министра внутренних дел, на руках у украинцев сегодня находится 900 тысяч единиц оружия.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Официально – 900 тысяч. Из них где-то 130 тысяч - нарезных и около 800 тысяч с копейками - гладкоствольных. Что касается, сколько незарегистрированного оружия - точной цифры нет. На сегодня у нас разрешен любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно", - сообщил он.

"Цифры могут быть разные, но все они не являются точными", - добавил он.

Геращенко также заявил, что выступает за проведение в Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия. 

Темы: оружие Геращенко Антон
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