КИУ назвал ТОП-10 прогульщиков Рады

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Воскресенье, 16 июля 2017, 04:06

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения народными депутатами заседаний ВРУ на протяжении 6 сессии.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Из 10 депутатов, которые оказались самыми большими прогульщиками, 4 не появились в Раде ни разу.

Меньше всего заседаний ВРУ по данным письменной регистрации посетили:

  1. Бакулин Е.Н. ( "Оппоблок", посетил 0 заседаний с 65)
  2. Добкин Д.М. ("Оппоблок", посетил 0 заседаний)
  3. Клюев С.П. (Внефракционный, посетил 0 заседаний)
  4. Онищенко А.Р. (Внефракционный, посетил 0 заседаний)
  5. Ярош Д.А. (Внефракционный, посетил 2 заседания)
  6. Семенченко С.И. ( "Самопомич", посетил 3 заседания)
  7. Богуслаев В.А. ( "Самопомич", посетил 4 заседания)
  8. Добкин М.М. ("Оппоблок", посетил 5 заседаний)
  9. Жеваго К.В. (Внефракционный, посетил 9 заседаний)
  10. Билецкий А.Е. (Внефракционный, посетил 9 заседаний)

Однако у некоторых из этих депутатов существенно отличаются показатели посещения по данным письменной и электронной регистраций.

К примеру, Д. Добкин не посетил ни одного заседания Совета по данным письменной регистрации, но по данным электронной присутствовал на 42 заседаниях. То же касается Семенченко, который по данным письменной регистрации посетил 3 заседания Совета, а по данным электронной - 22. Похожая диспропорция и у М. Добкина и Жеваго.

"Кроме письменной регистрации, в парламенте также существует механизм электронной регистрации и часто их данные могут не совпадать. Однако именно письменная регистрация является определяющей. Во-первых, часто можно наблюдать как ряд депутатов не только голосуют чужими карточками, но и регистрируют своих коллег-парламентариев в то время, как они физически отсутствуют в помещении под куполом. Во-вторых, именно данные письменной, а не электронной регистрации, в соответствии с Регламентом ВРУ, является основанием для начисления выплат народному депутату, поэтому их следует рассматривать в первую очередь", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в течение 6 сессии (февраль-июль) состоялось 65 заседаний ВРУ.

Темы: Верховная Рада
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