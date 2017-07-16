Геращенко показал последнее смс-сообщение Вороненкова

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Воскресенье, 16 июля 2017, 06:30

Народный депутат Антон Геращенко показал смс-сообщение, отправленное экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым за две минуты до своей смерти.

СМС-переписку Вороненкова Геращенко продемонстрировал в эфире телеканала "112 Украина"

"Денис Вороненков погиб в 11:23. А свое последнее смс он написал мне. 11:21, это было смс о том, что он мне скинул интервью и написал мне о том, чтобы я посмотрел его. "Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается". Я ответил "Гуд", через несколько минут Дениса не стало", - прокомментировал нардеп.

 

Как известно, Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

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В июне суд арестовал на два месяца задержанного по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Ярослава Тарасенко, который привез Паршова на место убийства

Темы: Вороненков Геращенко Антон
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