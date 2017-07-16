Сутки в АТО: 26 обстрелов, на мине подорвался боец ​​ВСУ

В конце прошедших суток незаконные вооруженные формирования, применяя запрещенные минометы и артиллерию, продолжили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В общем, за прошедшие сутки враг 26 раз нарушил перемирие. Один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения.

Мариупольское направление. Из 82-мм минометов и гранатометов боевики дважды били по Красногоровке. Поселок Новотроицкое обстреляли из вооружения БМП. А около 23 часов позиции вблизи Широкиного боевики обстреляли из артиллерии калибра 152 мм и гранатометов. В результате этого обстрела один украинский военный получил ранения.

Донецкое направление. Здесь бандформирования около 23 часов из танков били по шахте Бутовка и Невельскому. Также по Невельскому работал вражеский 120-мм миномет. Украинские опорные пункты в районе Авдеевки преступники обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское направление. На этом участке фронта боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие по поселкам Малиновка, Желтое, Золотое, Станица Луганская.