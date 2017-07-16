В Донецкой области задержали боевика, воевавшего в 5 НВФ

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Воскресенье, 16 июля 2017, 15:08

В Дружковке (Донецкая обл.) полиция задержала боевика, который с 2014 года воевал в рядах пяти бандформирований.

По данным департамента полиции Донецкой области, 33-летний экс-боевик с позывным "Абрек" воевал в 1-м Славянском батальоне, в батальоне "Восток", "Оплот", казачьем формировании и в "армии ДНР".

"В начале июля 2014 года, когда незаконные вооруженные формирования захватили Донецк, мужчина решил присоединиться к ним. Наемник вступил добровольцем в 1-й Славянский батальон, где вместе со всеми выезжал нести службу на окраине Донецка. Когда батальон распался, он перешел служить в "Восток", где его отправили воевать в Пески", - сообщили в полиции.

Там боевик прослужил несколько недель, после чего перешел в "Оплот", а потом - в казачий полк.

"Когда их разоружили, остался служить в армии "ДНР" под Старомихайловкой, откуда обстреливали Марьинку и Красногоровку", - отметили в НП.

 

Позже уроженец Дружковки покинул ряды боевиков и еще некоторое время жил в Донецке, после чего отправился на заработки в РФ, а в 2017 году вернулся домой.

Темы: Донецкая область полиция "ДНР"
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