В центре Львова горит жилой дом

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Воскресенье, 16 июля 2017, 17:14

В центре Львова на перекрестке проспекта Свободы и улицы И.Тиктора горит дом. 

Как сообщают очевидцы в Facebook-сообществе Varta 1, пожар сопровождается сильным задымлением.

На месте происшествия находятся пожарные. О причинах пожара и возможных пострадавших в результате ЧП не сообщается.

В облуправлении ГосЧС сообщили, что сообщение о пожаре на чердаке жилого дома на проспекте Свободы, 31 поступило в 15:45.

"Возгорание было обнаружено на 2-м, 3-м этаже и чердаке здания. В 17:02 пожар локализован. Ликвидация пожара продолжается", - отметили в ГосЧС.

 
 
 
Фото из facebook varta1

Темы: Львов чрезвычайное происшествие
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