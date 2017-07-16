В центре Львова горит жилой дом
В центре Львова на перекрестке проспекта Свободы и улицы И.Тиктора горит дом.
Как сообщают очевидцы в Facebook-сообществе Varta 1, пожар сопровождается сильным задымлением.
На месте происшествия находятся пожарные. О причинах пожара и возможных пострадавших в результате ЧП не сообщается.
В облуправлении ГосЧС сообщили, что сообщение о пожаре на чердаке жилого дома на проспекте Свободы, 31 поступило в 15:45.
"Возгорание было обнаружено на 2-м, 3-м этаже и чердаке здания. В 17:02 пожар локализован. Ликвидация пожара продолжается", - отметили в ГосЧС.
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