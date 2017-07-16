Штаб: Боевики обстреляли жилой сектор Золотого, повреждены здания

170 просмотров
Воскресенье, 16 июля 2017, 19:52

16 июля в зоне проведения АТО зафиксировано существенное уменьшение количества обстрелов со стороны боевиков, 7 случаев применения оружия зафиксированы до 7 утра.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в воскресенье.

"В начале суток на Луганском направлении из гранатометов боевики били по опорным пунктам сил АТО в Крымском, Новозвановке и Малиновом", - сообщили в штабе.

Ночью состоялся обстрел из минометов калибра 82 мм жилого сектора поселка с. Золотое. В результате обстрела повреждены гражданские здания.

На Донецком направлении около полуночи боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по шахте Бутовка, по Авдеевке выпустили 5 снарядов из танка.

На Мариупольском направлении около 6 утра бандформирования били из артиллерии калибра 122 мм по Широкино.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики" 16 июля 2017, 19:14
ОБСЕ: Боевики ОРДО объявили Седово пограничной зоной с особым статусом 16 июля 2017, 11:59
Сутки в АТО: 26 обстрелов, на мине подорвался боец ​​ВСУ 16 июля 2017, 07:31
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики"
Украинки выиграли золото чемпионата Европы на байдарке
Боевики официально подтвердили: пропавший Асеев у них, обвиняют в шпионаже
ОБСЕ: Боевики ОРДО объявили Седово пограничной зоной с особым статусом
Все новости
Интервью

Лінор Горалик: Мода – це не Chanel, а відносини людей з одягом

Такси

Как устроены Uklon, Uber и другие службы такси в Киеве