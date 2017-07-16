Розенблату и Полякову начнут избирать меру пресечения с понедельника

Судебные заседания для избрания меры пресечения для нардепов ВР Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный) состоятся 17-21 июня в Соломенском райсуде Киева.

Об этом пишут Украинские новости со ссылкой на данные в НАБУ.

Согласно сообщению, прокуратура, вероятно, будет просить суд избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, 7 июля Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

10 июля фракция БПП исключила Борислава Розенблата из своего состава.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепов от БПП Борислава Розенблата и от НФ Максима Полякова, но не позволила проводить задержание и арест.

13 июля нардепам было объявлено подозрения за коррупционные деяния.

Как сообщил глава САП Назар Холодницкий, 14 июля Розенблат и Поляков были вызваны на допрос в НАБУ.

"После того, как следствие соберет все доказательства - будет составлен обвинительный акт и он будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - сообщил Холодницкий.