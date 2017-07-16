Возле КПВВ "Марьинка" мужчина получил пулю на стороне боевиков

416 просмотров
Воскресенье, 16 июля 2017, 22:39

Возле КПВВ "Марьинка" гражданин Украины, уроженец г. Донецк получил огнестрельное ранение, находясь на неподконтрольной территории.

О це16 июля сообщила пресс-офицер Восточного регионального управления ГПСУ Оксана Иванец.

"Около 19:00 к пограничникам, которые несут службу на контрольном посту "Маринка" с неподконтрольной территории прибыл гражданин Украины 1965 г.р., уроженец г. Донецк, с явными признаками огнестрельного ранения - возможно пулевого ранения в спину", - отметили в ГПСУ.

По словам гражданина, он получил ранение, находясь на неподконтрольной территории, в 100 м. от контрольного поста "Марьинка".

Мужчине была оказана первая медицинская помощь, об инциденте проинформованы штаб АТО, полиция, ОБСЕ и прокуратура. 

 

Украинская правда 

Темы: Донбасс граница жертвы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штаб: Боевики обстреляли жилой сектор Золотого, повреждены здания 16 июля 2017, 19:52
Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики" 16 июля 2017, 19:14
В ОРДО заявили, что приостановили расследование катастрофы МН17 16 июля 2017, 14:43
powered by lun.ua
Главные новости
Розенблату и Полякову начнут избирать меру пресечения с понедельника
Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики"
Украинки выиграли золото чемпионата Европы на байдарке
Боевики официально подтвердили: пропавший Асеев у них, обвиняют в шпионаже
Все новости
Корабль "Юрий"

Хотите увидеть Днестровский каньон с реки?

Креативная Словения

Постиндустриальный Марибор преодолевает депрессию культурой