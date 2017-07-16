ВККС рассмотрит еще 6 кандидатов в новый Верховный суд

В понедельник Высшая квалификационная комиссия судей Украины проведет заседание, на котором рассмотрит выводы Громадского совета добропорядочности в отношении судей, претендующих по пост в новом Верховном суде.

Как сообщил адвокат и активист Роман Маселко, 17 июля ВККС рассмотрит 6 кандидатов.

В частности, на рассмотрении ВККС будет глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, судья Высшего админсуда Нинель Маринчак, экс-замглавы Высшего админсуда в отставке Николай Сирош, судья Высшего специализированного суда Ольга Ступак, судья Верховного суда Людмила Охримчук и судья Высшего хозяйственного суда Лариса Иванова.

"То есть судьи всех кассационных инстанций и Павел Вовк, который является символом политического влияния на судей. Всех их объединяет то, что по убеждению ГРД их состояние явно не соответствуют доходам. На конкурсе именно кандидаты должны доказать, что их состояние отвечают доходам и развеять все сомнения в своей добропорядочности", - отметил Маселко.

"К сожалению, ВККС сделала все, чтобы подменить этот принцип и начала утверждать, что это именно ГРД должна доказывать вину кандидата. Это помогло ВККС преодолеть много выводов ГРД, которые четко доказывали сомнения в недоброчесности кандидата", - подытожил адвокат.

Больше о кандидатах на должности в обновленном Верховном суде можно прочитать здесь.