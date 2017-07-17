Луценко: Украина передала Италии злоумышленника

264 просмотра
Понедельник, 17 июля 2017, 02:27

Украина передала Италии создателя одной из самых масштабных в итальянской истории схем по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Указанный злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины", - говорится в сообщении.

Луценко отметил, что процедура экстрадиции была завершена за три месяца, и в воскресенье злоумышленник в сопровождении итальянской полиции отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом.

Темы: Генпрокуратура Италия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Обвинение просит арестовать Добкина, залог – более 150 млн 15 июля 2017, 12:17
Черновецкий о подозрении: Луценко мне мстит 14 июля 2017, 20:17
Суд разрешил ГПУ начать заочное расследование по Азарову 14 июля 2017, 17:44
powered by lun.ua
Главные новости
MH17: РФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии
Розенблату и Полякову начнут избирать меру пресечения с понедельника
Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики"
Украинки выиграли золото чемпионата Европы на байдарке
Все новости
Книги

"Великая магия": отрывок из новой книги Элизабет Гилберт

8 новых муралов

Как в Киеве разрисовывают теплопункты