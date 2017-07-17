Луценко: Украина передала Италии злоумышленника

Украина передала Италии создателя одной из самых масштабных в итальянской истории схем по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Указанный злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины", - говорится в сообщении.

Луценко отметил, что процедура экстрадиции была завершена за три месяца, и в воскресенье злоумышленник в сопровождении итальянской полиции отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом.