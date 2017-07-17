ВСУ в 2017 году получат более 10 тыс единиц военной техники

Согласно определенных Генштабом ВСУ потребностей, в 2017 году запланировано поставить в войска более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что предполагается также закупить новые и модернизированные образцы ВВТ, в частности у государственного концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

"Принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных сил восстановили более 6,4 тыс. единиц вооружения и военной техники", - сообщил Шевчук.