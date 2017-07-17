На украинско-молдавской границе открывается новый КПП

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Понедельник, 17 июля 2017, 06:07

17 июля президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филипп примут участие в церемонии открытия совместного контрольно-пропускного пункта "Кучурганы-Первомайск" на центральном участке молдавско-украинской границы.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы, передает "Укринформ".

"Открытие совместного КПП на молдавско-украинской границе пройдет в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей между правительствами Республики Молдова и Украины", - говорится в сообщении.

 Решение об открытии совместных пунктов контроля на молдавско-украинской границе было принято во время встречи в Киеве в феврале нынешнего года премьер-министров Молдовы и Украины Павла Филиппа и Владимира Гройсмана.

В настоящее время на молдавско-украинской границе действуют еще четыре совместных КПП: "Бричаны-Росошаны", "Крива-Мамалыга", "Ларга-Кельменцы" и "Джурджулешты-Рени".

Темы: Молдова Украина
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