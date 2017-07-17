СМИ: Боевики взяли в заложники женщину на мосту Станицы Луганской

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Понедельник, 17 июля 2017, 09:44

Боевики на оккупированной части моста Станицы Луганской взяли в заложники женщину-инвалида, 39-летнюю луганчанку.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, женщина - инвалид детства по слуху, ее разыскивают родные.

Собеседник отметил, что она 13 июля 2017 года возвращалась домой в оккупированный Луганск, украинский контрольно-пропускной пункт прошла,  этому есть документальное подтверждение.

"Возможно, что на слуховом аппарате сели аккумуляторы, поэтому она не могла понимать, что именно от нее требуют боевики на блокпосту. Там они сейчас задают много вопросов - о целях поездки, родственниках и прописке", - уточнил источник.

Очевидцы сообщили, что террористы заставили ее показать все сумки, забрали мобильный телефон для проверки.

По словам источника издания, домой она не вернулась.

10 июля сообщалось, что в оккупированном Донбассе без вести пропали 408 человек.

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