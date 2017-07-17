Новый закон о КС уже ждет подписи Порошенко

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Понедельник, 17 июля 2017, 11:55

Новая редакция закона о Конституционном суде Украины направлена на подпись президенту Петру Порошенко.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №6427-д 14 июля, значится на сайте парламента.

Как известно, в первом чтении проект закона о Конституционном Суде народные депутаты приняли 22 июня.

13 июля, в предпоследний день работы 6-й сессии Верховной Рады 8 созыва, они приняли новую редакцию закона о КС в целом – тогда как у трибуны протестовали по поводу других вопросов повестки дня, да и под парламентом проходил митинг.

В тот же день в Верховной Раде зарегистрировали два постановления об отмене голосования по закону о Конституционном Суде – но Верховная Рада не поддержала их.

Алена Рощенко, УП

Темы: КС Верховная Рада законодательство
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