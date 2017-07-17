Материалы по одиозному судье Вовку будут переданы НАПК

Высшая квалификационная комиссия передаст материалы о возможной коррупции судьи Окружного административного суда Павла Вовка в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили в ВККС.

"Было принято решение остановить участие в квалификационном оценивании и направить материалы в НАПК", - сообщили "Украинской правде" в ВККС.

Как известно, перед этим Вовк подал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса на долность судьи нового Верховного суда.

Он также считает, что на Высшую квалификационную комиссию судей, которая проводит конкурс, оказывается давление.

В мае НАБУ провело обыски в квартире и незадекларированном доме Павла Вовка.

В апреле "Автомайдан" публиковал расследование незадекларированного имущества председателя ОАСК Вовка.