В Гнутово в поле подорвался трактор: есть пострадавшие

В населенном пункте Гнутово Донецкой области в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.



Об этом информирует страница полиции Донетчины в Facebook.



Происшествие случилось 17 июля около 11 часов.



Известно о двух пострадавших. Все обстоятельства инцидента выясняются.



На место выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, ГСЧС и скорая помощь.



Как сообщалось, по предварительным расчетам, разминирование территорий в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе потребует 10-15 лет.



Как известно 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.



Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.



В то же время боевики ежесуточно продолжают обстреливать позиции сил АТО.



Украинская правда