ВККС не пустила в Верховный Суд судью, которую "забраковала" общественность

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Понедельник, 17 июля 2017, 14:58

Высшая квалификационная комиссия судей поддержала вето Общественного совета добропорядочности на избрание действующей судьи Верховного Суда Людмилы Охримчук в новый Верховный Суд.

Соответствующее решение комиссия вынесла в понедельник, 17 июля, передают Українські Новини.

ОСД наложил вето на избрание Охримчук судьей нового Верховного Суда, мотивируя это тем, что в своих судебных решениях игнорировала позицию Европейского суда по правам человека.

Также к судье возникли вопросы относительно законности приобретения ею и ее семьей дорогого имущества и недвижимости.

В итоге ВККС не смогла преодолеть вето ОСД, и судья прекратила участие в конкурсе.

За преодоление вето проголосовали 6 членов ВККС из минимально необходимых 11.

Как известно, Охримчук приватизировала жилье от города, имея загородный дом, а также недвижимость на родственниках. И никаких упоминаний об этих состояниях в декларации нет.

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