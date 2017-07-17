На водоемах утонули уже 467 человек

С начала года на водоемах страны погибло 467 граждан.



Такие данные приводит 17 июля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Спасатели отмечают, что случаи чрезвычайных происшествий на водоемах фиксируются в Украине ежедневно.



"Только на прошлой неделе, с 10 по 16 июля, на водных объектах страны погибло 32 человека! И даже несмотря на такую ​​жуткую статистику, люди продолжают пренебрегать предостережениями спасателей отправляясь к озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания", – говорится в сообщении.

Читайте также: "Правила поведения на воде, которые все родители должны знать"

Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 467 человек, из которых 50 детей. При этом были спасены 355 человек, в том числе 81 ребенок.



Украинская правда