На водоемах утонули уже 467 человек
С начала года на водоемах страны погибло 467 граждан.
Такие данные приводит 17 июля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отмечают, что случаи чрезвычайных происшествий на водоемах фиксируются в Украине ежедневно.
"Только на прошлой неделе, с 10 по 16 июля, на водных объектах страны погибло 32 человека! И даже несмотря на такую жуткую статистику, люди продолжают пренебрегать предостережениями спасателей отправляясь к озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания", – говорится в сообщении.
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Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 467 человек, из которых 50 детей. При этом были спасены 355 человек, в том числе 81 ребенок.
Украинская правда
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