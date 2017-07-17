Пресс-секретарь Гройсмана уходит в отставку
Пресс-секретарь премьер-министра Гройсмана Дмитрий Столярчук сообщил о своей отставке.
О соответствующем решении он пишет 17 июля в Facebook.
"В моей профессиональной жизни назрели изменения. В силу личных обстоятельств я вынужден оставить должности пресс-секретаря премьер-министра и руководителя Департамента информации и коммуникаций с общественностью правительства", - сообщил он.
Столярчук поблагодарил премьера и коллег за сотрудничество.
"Сейчас премьер-министр предложил мне остаться его советником по вопросам медиа и коммуникаций. Я сконцентрируюсь на развитии стратегических коммуникаций, в частности на новых проектах в рамках правительственной коммуникационной стратегии "Единый голос", – отмечает также он.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.