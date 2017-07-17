Гройсман предлагает сделать в Гостомеле базу для лоу-костов

Премьер-министр Владимир Гройсман высказал идею развития аэропорта "Гостомель", который выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов", и превращения его в базовый аэропорт для лоукостов, в том числе ирландского лоукост-перевозчика "Ryanair".



Об этом сказал 17 июля в ходе специального совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками, сообщает пресс-служба правительства.



Премьер предложил разработать проектную документацию развития аэропорта "Гостомель" с определением стоимости всех необходимых работ.



"Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу несколько вопросов, среди которых - отмена каких-либо монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", – Гройсман.



По итогам совещания, его участники решили продолжить политику активного привлечения лоукостов в Украину - и не одной компании, а нескольких, проработать в качестве временного решения предоставления условий для лоукостов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" (Жуляны) сроком на один год, а за это время превратить аэропорт "Гостомель" в аэропорт для лоукост-перевозчиков.



Кроме того, условием привлечения лоукостов должно стать вхождение перевозчиков в региональные аэропорты Украины.



Гройсман также подтвердил необходимость восстановления и завершения переговоров с "Ryanair" и поручил Министерству инфраструктуры проинформировать другие авиакомпании об условиях привлечения перевозчиков в Украине.



Украинская правда