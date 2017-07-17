На Херсонщине горит более 9,5 гектаров леса

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Понедельник, 17 июля 2017, 17:05

На Херсонщине в двух лесничествах - Збурьевском и Новокаховском горит лес.

Об этом сообщила в комментарии "Радио Свобода" пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области Квита Заобурна.

"По состоянию на 13 часов продолжается ликвидация пожара Новокаховском лесничестве. По данным областного лесного хозяйства, площадь пожара составляет около 9,5 га. По состоянию на 14 часов в Збурьевском лесничестве наблюдается отдельные очаги тления лесной подстилки. Продолжается тушение", – сказала она.

Причины возгорания в обоих случаях пока не известны, к ликвидации пожара на Херсонщине привлечены пожарные и лесники, воздушную разведку осуществляет вертолет.

 
гсчс

По словам Заобурной, с 12 июля в области были зафиксированы 7 возгораний в лесных массивах общей площадью около 20 гектаров.

О пожаре в Збурьевском лесничестве сообщили 16 июля, в Новокаховском - утром 17 июля.

Кроме того, раньше 17 июля управление ГСЧС Херсонщины сообщил также о горении сухой травы и мусора на площади 28 гектаров, а всего за текущие сутки в области зафиксировано около 13 случаев такого возгорания.

Темы: ГСЧС
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