В Кремле прокомментировали слова Кадырова о "поставить мир раком"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит ничего особенного в заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности ядерных сил РФ уничтожить весь мир.
Об этом передает телеканал "Дождь".
"Там достаточно жесткие были рассуждения. Но их надо рассматривать только в контексте. И если рассматривать их именно в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было", – заявил Песков.
В интервью американскому телеканалу HBO глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал, в частности, о ядерном потенциале России.
"У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем — раком поставим", – заключил Кадыров.
Также в этом интервью он предложил Канаде "забрать геев" из Чечни, если они там действительно есть.
"Подальше от нас. Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Если есть такие, пусть забирают", – подчеркнул Кадыров.
Чеченских геев, которые рассказывают СМИ о жизни в республике, глава региона назвал "шайтанами" и "нелюдями".
По словам чеченского министра печати и информации Джамбулата Умарова, слова Кадырова о возможности "поставить весь мир раком" были "искренним экспромтом".
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