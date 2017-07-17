Дело 26 февраля в Крыму: Участие военных РФ подтвердили документально

В деле заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза защита представила документальные доказательства, что в событиях 26 февраля принимали участие военнослужащие РФ и частные военные компании.

Это произошло 17 июля в ходе 143 судебного заседания, сообщил адвокат Николай Полозов.

Он рассказал, что за день до ареста Чийгоза и в день его ареста сотрудники полиции, сотрудники ФСБ направляли в адрес следователя документы об оперативно-розыскных мероприятиях, в которых содержалась явно порочащая, недостоверная информация, как о самом Чийгозе так и о событиях 26 февраля.

Защита уверена, что в данных документах намеренно очерняли Чийгоза, для того, чтобы следователю и суду было проще избрать меру пресечения.

Полозов отметил, что особый интерес вызывает документ направленный из Севастополя, в котором указано, что в событиях 26 февраля принимали участие две организации из Севастополя: частная военная компания "Черное море", Терское казачество Севастополя.

"Первая организация является военной, вторая военизированной, и это безусловно укладывается в те обстоятельства, которые были исследованы в ходе судебного следствия, что после приезда группы людей из Севастополя пророссийские митингующие начали вести себя более активно, более агрессивно, начали применять насилие", – рассказал адвокат.

Полозов добавил, что следствие не пыталось расследовать данные обстоятельства.

Как известно, "Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно - по другим фигурантам процесса.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности, партии "Русское единство".

QirimInfo