Прокуратура просит арестовать россиянина, задержанного в Харькове

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Понедельник, 17 июля 2017, 19:30

Прокуратура Харьковской области требует взять под стражу злоумышленника, которого подозревают в причастности к ИГИЛ.

Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

"Дергачевская местная прокуратура обратится в суд с требованием взять под стражу 26-летнего гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии", - говорится в сообщении.

Указывается, что при задержании на парковке одного из харьковских супермаркетов сотрудниками СБУ, человек оказал сопротивление и пытался убежать.

"Злоумышленник находился в международном розыске с 2014 года. В 2016 году его разоблачили и задержали в г.. Чернигове. Мужчина под стражей ждал экстрадиции. В декабре 2016 года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля (электронный браслет) в связи с окончанием срока экстрадиционного ареста. Однако подозреваемый браслет снял и скрывался от правоохранителей", - сообщили в прокуратуре.

Также указывается, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции мужчины в Россию.

Как известно, Служба безопасности Украину 13 июля задержали в Харькове двух мужчин, вероятно являются террористами группировки "Исламское государство". Один из них находился в международном розыске.

Украинская правда

Темы: прокуратура терроризм Росcия
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