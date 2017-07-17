Прокуратура просит арестовать россиянина, задержанного в Харькове

Прокуратура Харьковской области требует взять под стражу злоумышленника, которого подозревают в причастности к ИГИЛ.



Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.



"Дергачевская местная прокуратура обратится в суд с требованием взять под стражу 26-летнего гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии", - говорится в сообщении.



Указывается, что при задержании на парковке одного из харьковских супермаркетов сотрудниками СБУ, человек оказал сопротивление и пытался убежать.



"Злоумышленник находился в международном розыске с 2014 года. В 2016 году его разоблачили и задержали в г.. Чернигове. Мужчина под стражей ждал экстрадиции. В декабре 2016 года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля (электронный браслет) в связи с окончанием срока экстрадиционного ареста. Однако подозреваемый браслет снял и скрывался от правоохранителей", - сообщили в прокуратуре.



Также указывается, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции мужчины в Россию.



Как известно, Служба безопасности Украину 13 июля задержали в Харькове двух мужчин, вероятно являются террористами группировки "Исламское государство". Один из них находился в международном розыске.

Украинская правда