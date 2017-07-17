Украина скоро может получить от США военные катера

США и Украина договариваются о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017.



Об этом заявил контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов, передают Крим.Реалии.



"Переговоры перешли уже на уровень ниже, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим", - сказал Тарасов.



По его словам, Россия пользуется случаем, когда рядом есть современные корабли стран НАТО, чтобы отрабатывать на них агрессивные действия.



Как известно, 10 июля в Одессе стартовали украинские-американские учения Sea Breeze-2017.