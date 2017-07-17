Главные новости дня

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Понедельник, 17 июля 2017, 21:26

Подборка самых важных новостей за 17 июля на Украинской правде.

О рейсе МН-17. Исследовательская группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН-17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки "Бук 332" вооруженных сил РФ.

О Полякове и Розенблате. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить в Соломенском райсуде Киева об избрании для нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата меры пресечения в виде залога, а также сдать загранпаспорта.

Также отмечается, что Розенблат давал взятки судьям Житомирщины, чтобы они принимали выгодные для него решения.

О Вовке. Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк подал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса в члены нового Верховного суда.

Кроме того, Высшая квалификационная комиссия передаст материалы о возможной коррупции Вовка в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

О НАБУ и НАПК. Национальное антикоррупционное бюро расследует информацию об огромных премиях, которые в 2016 году получили руководители НАПК.

О Крыме. После аннексии в Крыму появилась тенденция к выдавливанию с полуострова коренного населения, говорится в докладе "Политические преследования в России": шесть месяцев 2017 года.

Также в России ищут пути, чтобы крымчане не выплачивали свои долги украинским банкам.

Об АТО. Пророссийские боевики 17 июня уменьшили количество провокационных обстрелов украинских позиций, однако продолжают применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения.

Темы: авиа неприкосновенность суд НАБУ
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