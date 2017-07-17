В Киеве ГФС нашла склады с поддельным виски на 5 миллионов

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Понедельник, 17 июля 2017, 23:10

Работники ГФС вместе со следователями прокуратуры обнаружили в Киеве подпольные склады, где хранили и продавали контрафактный алкоголь.

Об этом в понедельник сообщает прокуратура города Киева на своей странице в Facebook.

"Так, в ходе проведения обысков складских помещений на территории Соломенского района города Киева, а также транспортных средств, было изъято почти 4 тонны фальсифицированных ликероводочных изделий, которые были расфасованы в стеклянные бутылки и упаковки известных иностранных брендов, без акцизных марок установленного образца", - заявляют в прокуратуре.

 
прокуратура
 
прокуратура
 
прокуратура

Указывается, что общая стоимость изъятого почти 5 млн гривен. Согласно информации, продукцию продавали через Интернет.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 204 "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

Украинская правда

Темы: Киев торговля криминал
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