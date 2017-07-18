Найцікавіше: 2002. Сотні шахтарів бастують у Києві 2005. Ющенко вирішив ліквідувати ДАЇ 2011. Навіть санвузол у Межигір'ї прикрашений напівдорогоцінним камінням 2013. "Беркут" розігнав з Майдана учасників Врадіївської ходи

2001, середа

У Києві шість представників гурту "Самостійна Україна" прикували себе ланцюгами біля входу до будинку Спілки письменників України і оголосили голодування. Вони вимагають звільнити члена гурту Артема Дідовця. Той був затриманий за підозрою у підпалі будинку прокурора.

У 2000 році члени "Самостійної України" захопили у Києві будинок ЦК КПУ і утримували його кілька годин.

2002, четвер

Близько 900 шахтарів протестують у Києві. Вони вимагають від центральної влади видати їм борги по зарплаті та розрахуватися за вугілля. Заборгованість з поточної зарплати гірникам становить 150 млн. грн., і 1,2 млрд гривень – за попередні роки.

2003, п’ятниця

Росія підпише угоду про транзит нафти через Україну після того, як буде вирішене питання транзиту російської нафти по нафтопроводу Броди-Одеса. Про це заявив прем’єр РФ Михайло Касьянов.

15-річна угода про транзит нафти по український території дозволить росіянам щорічно транспортувати до 79,5 млн. тонн нафти.

2004, неділя

У Києві пройшов перший з'їзд новоствореної партії "Відродження" міністра транспорту Георгія Кірпи. Про склад її членів красномовно свідчили написи на автобусах, що підвозили учасників: "Донецька", "Одеська", "Південна", "Південно-Західна", "Львівська", "Придніпровська". Все це – назви залізничих управлінь "Укрзалізниці".

2005, понеділок

"Я прийняв рішення – ніякого ДАІ більше в Україні не буде", – заявив президент Віктор Ющенко. Він вирішив ліквідувати ДАЇ через корумпованість цього відомства.

Також Ющенко доручив МВС скасувати всі спеціальні автомобільні номери, включно з президентським.

2006, вівторок

"Наша Україна" переходить в опозицію до Антикризової коаліції. БЮТ готовий скласти мандати, щоб домогтися розпуску парламенту, і пропонує долучитися "нашоукраїнцям".

Тим часом представники Партії регіонів, соціалісти та комуністи провели мітинги у 8 областях України на підтримку Антикризової коаліції.

2007, середа

Іноземці, що хочуть в'їхати в Україну, мають підтвердити фінансове забезпечення свого перебування в країні. Відповідну постанову прийняв Кабмін. Мова йде про суму близько 2 тисяч доларів.

2008, п’ятниця

– Керівник Державного управління справами Ігор Тарасюк розповів про існування конфлікту навколо передачі землі під Межигір’я. За словами Тарасюка, йому говорили передати 132 га землі як прибудинкову територію до одного будинку.

– "Ми постійно в Київраді відкриваємо нових зірок. От у нас є Олесь Довгий, який є кращим спічмейкером України. Є кращий економіст України Денис Басс", – мер Києва Леонід Черновецький розповідає, як готує нове покоління політиків.

2009, субота

На честь проголошення суверенітету України президент Віктор Ющенко піднявся на Говерлу. Але перед цим оголосив, що йде в президенти на другий термін.

2011, понеділок

– У 350 тисяч євро оцінюють санвузол в резиденції "Межигір'я" президента Віктора Януковича. Як пише французьке "Агентство Франс-Прес", санвузол повністю оздоблений напівдорогоцінним камінням.

– У Києві продовжується процес над Юлією Тимошенко по "газовій справі". Суддя Родіон Кірєєв усунув від захисту Сергія Власенка: видалив його з зали засідань за порушення порядку.

– За минулий рік Україна продала зброї на 957 мільйонів доларів. Головними покупцями зброї стали країни Африки.

2012, середа

– Омбудсман Валерія Лутковська відмовилась коментувати ситуацію, коли президент Віктор Янукович порушив презумпцію невинуватості у справі Тимошенко.

Раніше Янукович заявив, що Юлія Тимошенко причетна до вбивства бізнесмена Євгена Щербаня.

– Активісти, які мітингували під Українським домом у Києві проти мовного закону Ківалова-Колесніченка, вирішили припинити голодування. Загалом голодували 17 осіб.

2013, четвер

– Головою Конституційного суду став виходець з Єнакієвого В'ячеслав Овчаренко. Аналітики очікують, що Овчаренко має допомогти Януковичу утриматись у президентському кріслі у 2015 році.

– Спецпідрозіл "Беркут" розігнав вночі мітинг активістів, які проводили на Майдані у Києві акцію через невдоволення роботою правоохоронних органів. Серед протестуючих були учасники пішої ходи з Врадіївки (Миколаївська область), батьки, які хотіли розповісти про знущання силовиків над їхніми дітьми, та інші.

Протести проти свавілля міліції почалися після подій у Врадіївці, коли працівники МВС зґвалтували та ледь не вбили місцеву жительку.

– "Сім'я" нарощує капітал. Севастопольська міськрада виділила частину набережної у Балаклаві площею понад гектар компанії, афілійованій зі старшим сином президента Олександром Януковичем. А компанія СЄПЕК Сергія Курченка купує Брокбізнесбанк братів Олександра і Сергія Буряків.

2014, п’ятниця

– Boeing 777 "Малазійських авіаліній" був збитий ракетою, яку випустили з контрольованою бойовиками території, заявив президент США Барак Обама. А президент Росії Володимир Путін намагається покласти відповідальність за трагедію на Україну.

Malaysia Airlines оприлюднила дані про загиблих. На літаку було 80 дітей. 100 загиблих були учасниками міжнародної конференції з боротьби зі СНІДом. Із 298 людей на літаку 189 були підданими Нідерландів.

– Більше 20 мирних жителів загинули в Луганську у п’ятницю. В РНБО заявили, що терористи не дають забрати тіла загиблих, чекаючи на російських журналістів.

2015, субота

– Один військовий загинув та п’ять зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– В Мукачевому антитерористичний штаб продовжує пошуки бійців Правого сектора, які переховуються від правоохоронців в лісах Закарпаття.

Новий губернатор Закарпаття Геннадій Москаль розповів, що його попередник платив представникам ПС по $10 тисяч. А представник ПС у Закарпатті Олександр Сачко зізнався, що допомогу Правому сектору надавав Віктор Балога.

У свою чергу нардеп Михайло Ланьо назвав причиною конфлікту у Мукачевому те, що він відмовився підтримувати сина Балоги на майбутніх виборах мера Мукачевого.

11 липня після зустрічі представників "Правого сектора" з нардепом Михайлом Ланьо сталося збройне зіткнення, у якому також взяли участь правоохоронці.

– Чоловіча збірна України з фехтування здобула золото на Чемпіонаті світ у Південній Кореї.

2016, понеділок

– Один військовий загинув та п’ять зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Парламент внесе зміни у законодавство, які спростять зняття недоторканності з підозрюваних у злочинах депутатів і позбавлять їх можливості втікати з України, пообіцяв спікер Андрій Парубій.

Рустем Халілов, для УП