"Крымского диверсанта" Захтея лишили российского гражданства

Фигуранта "дела диверсантов" Андрея Захтея лишили российского гражданства.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает QirimInfo.

По данным источника, это связано с новым обвинением, выдвинутым против Захтея. Ранее QirimInfo сообщали, что фигуранту "дела диверсантов" планируют предъявить обвинение в хранении оружия и подделке документов [российского паспорта].

Напомним, в начале марта Meduza со ссылкой на адвоката Александра Попкова сообщала, что Захтей направил в "управление ФМС России по Крыму" соответствующее заявление.

"В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России <…> в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны", — говорилось в заявлении Захтея.

Напомним, у Захтея также есть гражданство Украины.

Важно отметить, что закон "О гражданстве Российской Федерации" не позволяет обвиняемым по уголовным делам отказываться от гражданства.

Ранее сообщалось, что Андрей Захтей и еще один фигурант Дмитрий Штыбликов, которых Россия обвиняет в подготовке диверсий в аннексированном Крыму, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

При этом ранее Захтей заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Он утверждал, что его избивали. Также о пытках сообщал и другой фигурант этого дела Евгений Панов.

Как известно 10 августа прошлого года Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 августа в районе города Армянск в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".