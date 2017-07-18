Тендер на поставку трамваев Киеву выиграла польская компания
Польская компания PESA Bydgoszcz выиграла торги на поставку низкопольных трамваев КП "Киевпастранс".
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Предложение PESA Bydgoszcz обошло украинско-немецкое СП "Электронтранс". PESA предложила трамваи за 1 млрд 813 млн 199 тыс грн при ожидаемой стоимости 1,946 млрд грн. При этом она сначала предлагала их за 1,846 млрд грн. В то же время СП "Электронтранс" предлагал за 1 млрд 813 млн 200 тыс грн, однако цена во время торгов не снижалась.
Всего в Украине будет поставлено 40 трамваев. Стоимость одного составит примерно 45,3 млн грн.
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