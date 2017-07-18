В Германии начались слушания по проекту "Северный поток-2"

В немецком Штральзунде начались слушания по проекту газопровода "Северный поток-2", которые станут еще одной частью получения разрешительного удостоверения на строительство трубопровода.

Об этом сообщает DW.com.

Отмечается, что слушания начались спустя полтора месяца после истечения срока подачи возражений.

Как сообщает газета Ostsee-Zeitung, пятидневные слушания, которые проходят за закрытыми дверями, позволят отраслевым ведомствам, общественным объединениям и заинтересованным гражданам привести свои аргументы. В адрес Горного управления в Штральзунде и Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии поступило более 200 заявлений.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) выступает против выдачи разрешения на строительство. По данным экологов, при строительстве только в исключительной экономической зоне Германии будет выделено 239 тонн фосфора. Защитники природы также требует улучшения компенсаций за планируемый ущерб окружающей среде.

Свое несогласие со строительством газопровода ранее высказали и фермеры с острова Рюген.

Начать строительство второй очереди газопровода "Северный поток" длиной 1200 километров планируется в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта, который поддерживает правительство ФРГ, 9,5 млрд евро.

В финансировании трубопровода, который ежегодно сможет транспортировать в Германию и страны Европы до 55 млрд кубометров российского газа, участвуют целый ряд западных фирм: немецкие Wintershall и Uniper, нидерландско-британская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie.

Против проекта активно выступают страны Балтии и Польша, считая, что он сделает ЕС заложником Москвы. Серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.

Как отмечалось, сенат Соединенных Штатов Америки единогласно одобрил законопроект о введении нового пакета санкций против России, которые в том числе касаются "Северного потока 2", но пока законпроект затормозился в Палате представителей.