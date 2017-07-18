Грановский поразмышлял об объединении БПП и "Народного фронта"

Вопрос объединения партий БПП и "Народный фронт" стоял на повестке дня, но потерял остроту.

Такое мнение высказал нардеп фракции БПП, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Грановский в эфире программы HARD на телеканале ZIK.

"Вопрос объединения есть на повестке дня. Точнее, остро был недавно. Но сейчас утратил остроту. Я сомневаюсь, что такое объединение состоится, но жизнь покажет", - сказал он.

Грановский прокомментировал также вероятность попадания обеих политсил в следующий парламент.

"Тем силам, которые есть в коалиции, двигают реформы, которые обычно являются непопулярными. Трудно бороться за свой рейтинг в таком положении. Мы много сделали, гораздо больше, чем власть в другие годы. А, будучи во власти, всегда труднее бороться за рейтинг. Тот, кто в оппозиции - критикует, и им легче", - пояснил депутат.

"БПП безусловно в том или ином виде имеет хорошие шансы на то, чтобы получили значительные позиции в новом парламенте. Я верю в способность "Народного фронта" преодолеть барьер, если он останется на том же уровне, и зайти в парламент ", - добавил Грановский.