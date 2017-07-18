АТО: 17 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены

В зоне АТО в прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования увеличили количество обстрелов позиций украинской армии на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В общем за 17 июля бандформирования 17 раз нарушили перемирие.

На Донецком направлении, начиная с 19 часов и почти до 23, с нескольких направлений враг бил по опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевки из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один травмирован.

Кроме того, вечером, боевики из минометов и гранатометов накрывали позиции сил АТО неподалеку Песков, а из стрелкового оружия били по шахте Бутовка.

На Луганском направлении трижды под огонь крупнокалиберных пулеметов противника попали украинские позиции в Новозвановке, дважды в Новоалександровке. Также, около 23 часов, преступники вели огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.

На Мариупольском направлении, почти в полночь, враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и гранатометов опорные пункты сил АТО в Лебединском.

Как сообщается, силы АТО 10 раз открывали огонь в ответ.